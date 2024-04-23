Алла Пугачёва появилась на публике в жакете, который создал эффект стройности. На фото, которое фан-клуб артистки опубликовал в социальных сетях, певица находится в парике с небрежной причёской и лёгкими локонами.

На вид Пугачёва выглядит свежей и отдохнувшей.

На снимке она запечатлена с подругой и своим мужем Максимом Галкиным*.

*Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.

Фото: ВКонтакте/Алла Пугачева NEWS



