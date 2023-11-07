Супруги Цыгановы жестко осудили Пугачёву за бегство из страны

Приезд Аллы Пугачёвой в Россию вызвал немалый резонанс. Исполнительница пробыла на своей родине всего несколько дней и снова вернулась за границу, где проживает её семья — муж Максим Галкин* и их младшие дети, Гарри и Лиза.
На неожиданный визит Аллы Пугачёвой в Россию резко отреагировали певица Вика Цыганова и её муж Вадим Цыганов.
"В день приезда 'Мадам Брошкиной', мы специально были максимально активны в социальных сетях. Ведь наш великий народ пытаются представить глупыми. PR-специалисты работают слаженно, эксплуатируя человеческие слабости. Ну и уехала Пугачева, ничего страшного", — заявила Вика Цыганова для KP.RU.
"- Счастливого пути ей и ее бывшему мужу. Или Галкин, ещё действующий муж? Извините, голова не соображает после ковида. Муж ли он ей, рептилоид этот. Скатертью дорога им", — заключил муж артистки, продюсер Вадим Цыганов.
* - признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.
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