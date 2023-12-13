Ученые нашли связь между СДВГ и склонностью к накоплению

Ученые из Центра исследований мозга во Флоренции выяснили, что у людей, страдающих синдромом дефицита внимания (СДВГ), чаще наблюдается тенденция к накоплению ненужных вещей, чем у здоровых людей или пациентов с обсессивно-компульсивным расстройством (ОКР).

Исследование, опубликованное в Journal of Psychiatric Research (JPR), включало анализ данных 157 взрослых, в том числе 57 с СДВГ, 50 с ОКР и 50 здоровых. Установлено, что 32,1% взрослых с СДВГ проявляли синдром накопления, что существенно превосходит уровень среди пациентов с ОКР (8%) и здоровых людей (4%). Также отмечено, что люди с СДВГ и синдромом накопления проявляли повышенную импульсивность, что может быть ключевым фактором связи между СДВГ и патологическим накоплением, сообщает Газета.Ру.