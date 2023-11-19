Психолог Долгов: почему нельзя заставлять ребенка доедать

Не следует употреблять пищу сверх меры, ни взрослым, ни детям, как только появится чувство сытости, чтобы избежать возможных негативных привычек и нарушений пищевого поведения. Выражение "Пока все не съешь - из-за стола не выйдешь" часто звучит в детстве, но каковы её риски? Почему стоит избегать наставлений заставлять детей доесть всю еду на тарелке? Эти вопросы обсуждает психолог Денис Долгов в своем телеграм-канале.

Психолог напоминает об истории с Лениным, который предложил детям, оставляющим еду на тарелке, вступить в "общество чистых тарелок". Однако и в наши дни родители часто настаивают на том, чтобы дети доели всё из различных мотивов: от нехотения выбрасывать остатки до беспокойства о том, что ребенок останется голодным. Долгов призывает родителей изменить этот подход, предотвращая возможные нарушения в отношении еды у детей.

Этот совет распространяется и на взрослых - лучше ориентироваться на чувство голода и прекращать прием пищи, когда оно удовлетворено. Во время приема пищи можно использовать простые методы, такие как прикрытие тарелки салфеткой или отодвигание ее от себя, чтобы предотвратить переедание и избежать лишнего набора веса, сообщает doctorpiter.

Заканчивание еды на момент времени и убирание ее из поля зрения помогают замедлить выработку гормона дофамина, который стимулирует аппетит. Перестав видеть и чувствовать аромат еды, сытый человек уменьшает желание переедать. Психолог рекомендует забыть стереотипы, что каждый кусочек еды следует доедать, и избегать продолжения приема пищи после наступления сытости, чтобы избежать возможного переедания.