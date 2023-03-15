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  • Опубликована сегодня в 8:37

Украинские военные психологи готовятся дискредитировать ВС РФ под Артемовском

Украинские военные психологи готовят акции по очернению ВС РФ под Артемовском. Об этом заявил военный эксперт Андрей Марочко.

"В окрестностях населенных пунктов Артемовск и Часов Яр отмечена работа офицеров одного из украинских центров информационно-психологической подготовки. Исходя из характера работы, основная задача — создание материалов, направленных на дискредитацию российских войск, а также поднятие морального состояния украинских боевиков", — отметил Марочко, передает РИА "Новости".

Как известно, Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. Бои за город продолжаются уже несколько месяцев.

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