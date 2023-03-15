Украинские военные психологи готовят акции по очернению ВС РФ под Артемовском. Об этом заявил военный эксперт Андрей Марочко.
"В окрестностях населенных пунктов Артемовск и Часов Яр отмечена работа офицеров одного из украинских центров информационно-психологической подготовки. Исходя из характера работы, основная задача — создание материалов, направленных на дискредитацию российских войск, а также поднятие морального состояния украинских боевиков", — отметил Марочко, передает РИА "Новости".
Как известно, Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. Бои за город продолжаются уже несколько месяцев.
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