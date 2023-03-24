Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 24.03.2023 : 76,3072
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 24.03.2023 : 83,1452
  1. Главная
  2. Страна
  • NewsInfo
  • Опубликована сегодня в 12:17

Полицию могут наделить обязанностями присматривать следить над психически нездоровыми людьми

Генпрокуратура России выступила за контроль со стороны полиции над психически нездоровыми людьми. Об этом заявила замначальника ГУ Генпрокуратуры РФ по надзору за исполнением федерального законодательств Ирина Ребрина.

"Мы не говорим о том, чтобы вмешиваться в процесс лечения этих людей, мы говорим только о присмотре за ними со стороны специальных уполномоченных органов, о получении информации от тех же соседей и близких родственников, чтобы обезопасить проживающих рядом детей", — отметила Ребрина, выступая в комитете по безопасности Госдумы.

В экспертном сообществе неоднозначно отнеслись к этому заявлению Прокуратуры. Некоторые высказывают опасения, что контроль со стороны полиции над психически нездоровыми людьми может привести к нарушению их прав и свобод, а также к дискриминации и стигматизации таких людей. Однако другие эксперты указывают на то, что в некоторых случаях контроль со стороны специальных уполномоченных органов может быть необходимым для предотвращения преступлений и обеспечения безопасности общества.

Мир

Эстония высылает из страны российского дипломата

МИД Эстонии принял решение о высылке до 29 марта еще одного российского дипломата.

Читать полностью

Скотт Риттер: политика США может стоить Украине еще сотен тысяч жизней

США собрались воевать до последнего украинца

Читать полностью

Общество

Мишустин: завершилось строительство первых 107 км автомагистрали М-12 "Восток"

В 2023 году дорога будет полностью пущена в обиход

Читать полностью

Захарова: украинцы для НАТО — расходный материал

Запад цинично относится к Киеву, что хорошо видно из новости о готовности Британии поставить боеприпасы с обедненным ураном

Читать полностью

Новости