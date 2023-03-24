Генпрокуратура России выступила за контроль со стороны полиции над психически нездоровыми людьми. Об этом заявила замначальника ГУ Генпрокуратуры РФ по надзору за исполнением федерального законодательств Ирина Ребрина.
"Мы не говорим о том, чтобы вмешиваться в процесс лечения этих людей, мы говорим только о присмотре за ними со стороны специальных уполномоченных органов, о получении информации от тех же соседей и близких родственников, чтобы обезопасить проживающих рядом детей", — отметила Ребрина, выступая в комитете по безопасности Госдумы.
В экспертном сообществе неоднозначно отнеслись к этому заявлению Прокуратуры. Некоторые высказывают опасения, что контроль со стороны полиции над психически нездоровыми людьми может привести к нарушению их прав и свобод, а также к дискриминации и стигматизации таких людей. Однако другие эксперты указывают на то, что в некоторых случаях контроль со стороны специальных уполномоченных органов может быть необходимым для предотвращения преступлений и обеспечения безопасности общества.
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