JN: чернослив способствует здоровью костей женщин в постменопаузе

Ученые из Университета штата Пенсильвания обнаружили, что ежедневное употребление чернослива у женщин в постменопаузе может снизить потерю костной массы путем уменьшения определенных маркеров воспаления. В 12-месячном исследовании с участием 183 женщин были выделены три группы, из которых две употребляли 50 и 100 г чернослива в день соответственно.

Результаты показали, что участницы этих групп имели сниженные уровни воспалительных белковых молекул в крови, что может уменьшить потерю костной массы.

Ученые предполагают, что биоактивные соединения в черносливе, такие как витамины, минералы и полифенолы, могут оказывать защитное воздействие на костную ткань.