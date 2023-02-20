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  • Опубликована сегодня в 10:14

В Еврокомиссии назвали спекуляцией статью Херша о подрыве США "Северных потоков"

Еврокомиссия считает выводы американского журналиста Херша о диверсии на газопроводах "Северный поток" спекуляцией. Об этом заявила в понедельник представитель пресс-службы Еврокомиссии Андреа Мазини.

"Мы не комментируем спекуляции относительно исполнителей акта саботажа против газопроводов "Северный поток". Единственное основание для любого возможного ответа на этот вопрос — это официальное расследование", — заявила представитель ЕК, передает ТАСС.

По факту, этот ответ на запрос российского агентства стал первой реакцией Еврокомиссии на статью американского специалиста по независимым расследованиям, опубликованную 8 февраля.

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