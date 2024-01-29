Сегодня стало известно, что в США вице-губернатор Техаса Дэн Патрик планирует устроить 3 тыс. км проволочного забора на границе штата и Мексики, чтобы пресечь проникновение нелегальных мигрантов. Но Байден уже согласился на "жесткие меры" в борьбе с нелегальной миграцией в этом южном штате. Так получило продолжение противостояние федерального центра с Техасом и другими штатами республиканцев.

Аналитики связывают недавнее решение Байдена прекратить выдачу лицензий на экспорт СПГ в Европу своего рода местью спесивому газодобывающему "Техасу", который теперь понесет убытки от разрыва контрактов на сжиженный природный газ.

22 января Верховный суд США потребовал убрать колючую проволоку от губернатор Техаса Грег Эббота. Последний заявил, что лишая штат права на самооборону Байден нарушает Конституцию США, а сам не охраняет границу должным образом. Границу США превратили в "турникет для стран третьего мира", считают критики Байдена. А главный противник Джо Байдена на выборах Дональд Трамп обвинил действующего президента в потакании массовой нелегальной миграции.

Политологи предупреждают, что конфликт на почве миграционной политики государства между гордым ковбойским Техасом, богатого нефтепродуктами штата и Вашингтоном, оказавшийся в центре внимания всего мира, может потенциально превратиться в очаг гражданской войны с последующим развалом США. В сети попадаются карикатуры, проводящие аналогию с Донбассом и Киевом в 2014 году. Этот конфликт, начавшийся, 10 лет назад, как известно, вылился в кровопролитную войну.























