Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 14.03.2023 : 75,4609
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 14.03.2023 : 80,6102
  1. Главная
  2. Спецоперация на Украине
  • NewsInfo
  • Опубликована сегодня в 18:20

ФСБ России: В Новгородской области задержали украинского провокатора

В Новгородской области задержали молодого россиянина, который действовал в интересах ГРУ Украины. Об этом сообщает пресс-служба ФСБ России.

Как отмечается в сообщении, задержанный работал в интересах Главного управления разведки Минобороны Украины. Он неоднократно пытался склонить мобилизованных к передаче информации о местах дислокации российских войсковых частей, похищению боевой техники и добровольной сдаче в плен.

При себе задержанный хранил несколько мобильных телефонов, российские и украинские паспорта, трудовые книжки, российские рубли и украинские гривны.

В настоящее время в отношении задержанного возбуждено уголовное дело сразу по нескольким статьям УК РФ.

Мир

Си Цзиньпин намерен провести переговоры с Путиным и Зеленским

При этом ранее в Кремле отказались комментировать информацию относительно приезда главы КНР.

Читать полностью

Армии ФРГ не хватает военного оснащения

Войска обделены качественной экипировкой, приборами ночного видения и радиооборудованием

Читать полностью

Общество

В Москве открыли госпиталь для раненых пациентов с новых регионов

Учреждение подразумевает принимать частников специальной военной операции, гражданских служащих, а также мирных жителей, получивших ранения в ходе боевых действий

Читать полностью

Приостановлено гарантийное обслуживание MacBook и iPad в России

Однако смартфоны iPhone продолжают принимать

Читать полностью

Новости