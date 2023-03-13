В Новгородской области задержали молодого россиянина, который действовал в интересах ГРУ Украины. Об этом сообщает пресс-служба ФСБ России.

Как отмечается в сообщении, задержанный работал в интересах Главного управления разведки Минобороны Украины. Он неоднократно пытался склонить мобилизованных к передаче информации о местах дислокации российских войсковых частей, похищению боевой техники и добровольной сдаче в плен.

При себе задержанный хранил несколько мобильных телефонов, российские и украинские паспорта, трудовые книжки, российские рубли и украинские гривны.

В настоящее время в отношении задержанного возбуждено уголовное дело сразу по нескольким статьям УК РФ.