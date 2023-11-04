Трудовые мигранты и их семьи прошли медицинское обследование на наличие инфекционных заболеваний. Всего более 2,5 миллионов человек прошли это обследование с начала года, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

В пресс-службе также отметили, что в начале 2023 года из-за вспышек кори в некоторых регионах России и зарубежья было решено провести дополнительную вакцинацию мигрантов от кори.

"В отношении лиц, у которых выявлены инфекционные заболевания, представляющие опасность для окружающих, принимаются решения о нежелательности пребывания (проживания) данного иностранного гражданина или лица без гражданства на территории РФ. После этого он обязан либо сам покинуть страну, либо его ждет депортация", — подчеркнули в ведомстве.

Как сообщили в Роспотребнадзоре, на данный момент свыше 65,5% мигрантов были вакцинированы из общего числа, подлежащего вакцинации. Также в службе напомнили, что вакцинация трудовых мигрантов от кори будет продолжаться до 31 декабря 2023 года.