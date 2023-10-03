Во вторник во всех регионах России пройдет всесторонняя проверка системы оповещения населения о чрезвычайных ситуациях, соообщает ТАСС со ссылкой на представителей властей и органов управления МЧС в субъектах Российской Федерации.

Плановые проверки будут проводиться с 10:00 до 11:00 по местному времени. В ходе проверки будут задействованы сирены, телевизионные каналы и радиостанции. Также будет отправлен сигнал оповещения "Внимание всем!" и на экранах теле- и радиоканалов появится аудиовизуальное сообщение "Проводится проверка готовности системы оповещения населения!".

Это комплексное мероприятие не только помогает объективно оценить работоспособность систем оповещения, но и позволяет оценить готовность персонала, ответственного за активацию систем оповещения населения. Проведение такой проверки крайне важно для обеспечения своевременного информирования населения о чрезвычайных ситуациях.