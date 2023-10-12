Михаил Подоляк, советник главы офиса Владимира Зеленского, считает, что неудачное контрнаступление Вооруженных сил Украины связано с задержками в поставках вооружения со стороны западных стран, сообщает "Russia today".
По его мнению, осенью прошлого года Киев просил своих западных союзников о поставке оружия.
"Это медленно разворачивалось, логистика отрабатывалась, было много согласований, и, кроме того, мы тогда вышли из графика поставок ", — приводит слова Подоляка РИА Новости.
Он также отметил, что стороны договаривались о поставках оружия в течение трех недель, но на практике получали его через два или три месяца.
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