Михаил Подоляк, советник главы офиса Владимира Зеленского, считает, что неудачное контрнаступление Вооруженных сил Украины связано с задержками в поставках вооружения со стороны западных стран, сообщает "Russia today".

По его мнению, осенью прошлого года Киев просил своих западных союзников о поставке оружия.

"Это медленно разворачивалось, логистика отрабатывалась, было много согласований, и, кроме того, мы тогда вышли из графика поставок ", — приводит слова Подоляка РИА Новости.

Он также отметил, что стороны договаривались о поставках оружия в течение трех недель, но на практике получали его через два или три месяца.