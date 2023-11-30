Все партии Верховной рады Украины подписали документ против выборов президента

Верховная рада подписала заявление, единогласно признав невозможность проведения парламентских и президентских выборов на Украине до завершения военных действий и в течение полугода после снятия военного положения, сообщает ТАСС.
На фоне возможности проведения президентских выборов весной началась избирательная кампания, что вызвало опасения о нарушении национального единства. Представители пропрезидентской партии "Слуга народа" после долгих консультаций подписали документ, подчеркивая невозможность проведения мероприятия.
Это решение делает более сложным процесс назначения выборов через Раду, поскольку противники могут обратиться к Европарламенту. Парламентские выборы, запланированные на октябрь, отложены из-за военного положения, а возможность переноса или отмены президентских выборов весной также обсуждается.
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