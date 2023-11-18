Тысячи людей вышли на акцию протеста в Мадриде против закона об амнистии сторонников независимости Каталонии и против председателя правительства страны Педро Санчеса, сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Собравшиеся заполонили одну из ключевых площадей Мадрида Сибелес, где расположена столичная мэрия. Многие принесли с собой флаги Испании и Евросоюза. Митинг также поддержали правые партии.

16 ноября Конгресс депутатов (нижняя палата парламента) Испании утвердил кандидатуру 51-летнего лидера Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП) Санчеса на пост премьер-министра. Этот пост он впервые занял в 2018 году. Вскоре глава кабмина должен представить состав своего нового правительства.

Глава ИСРП смог занять должность благодаря парламентской поддержке каталонских политических сил, выступающих за независимость региона. Достигнутые с ними договоренности предусматривают продвижение закона об амнистии каталонских сепаратистов, что может затронуть около 300 сторонников разрыва с Испанией.

Эта инициатива вызвала острую критику со стороны правых политических сил, а также спровоцировала многочисленные акции протеста по всей стране.