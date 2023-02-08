По факту поставок Украине дальнобойных ракет границу соприкосновения фронтов нужно отодвинуть вглубь "постукраинского пространства" на 150 километров. Об этом заявил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

Как сообщалось ранее, США объявили о выделении Украине пакета военной помощи на 2,2 миллиарда долларов. Он включает средства ПВО, ракеты большой дальности для HIMARS и дальнобойные снаряды GLSDB.

При этом в оборонном ведомстве США заявили, что американское правительство оставляют на усмотрение Киева возможность использования дальнобойных снарядов для ударов по Крыму и по другим территориям России.