По факту поставок Украине дальнобойных ракет границу соприкосновения фронтов нужно отодвинуть вглубь "постукраинского пространства" на 150 километров. Об этом заявил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
Как сообщалось ранее, США объявили о выделении Украине пакета военной помощи на 2,2 миллиарда долларов. Он включает средства ПВО, ракеты большой дальности для HIMARS и дальнобойные снаряды GLSDB.
При этом в оборонном ведомстве США заявили, что американское правительство оставляют на усмотрение Киева возможность использования дальнобойных снарядов для ударов по Крыму и по другим территориям России.
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