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  • Опубликована сегодня в 9:09

Рогов: Границу соприкосновения фронтов нужно отодвинуть вглубь "постукраинского пространства"

По факту поставок Украине дальнобойных ракет границу соприкосновения фронтов нужно отодвинуть вглубь "постукраинского пространства" на 150 километров. Об этом заявил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

Как сообщалось ранее, США объявили о выделении Украине пакета военной помощи на 2,2 миллиарда долларов. Он включает средства ПВО, ракеты большой дальности для HIMARS и дальнобойные снаряды GLSDB.

При этом в оборонном ведомстве США заявили, что американское правительство оставляют на усмотрение Киева возможность использования дальнобойных снарядов для ударов по Крыму и по другим территориям России.

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