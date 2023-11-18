Кабинет министров Украины наложил обязательство на госслужащих взаимодействовать с украинцами, используя более простой язык, избегая сложных конструкций, специальной лексики и сокращений, сообщает ТАСС.
Правительство утвердило рекомендации, согласно которым чиновники должны предоставлять информацию в удобных для восприятия форматах. По данным издания, в соответствующем документе содержится 30 пунктов. В нем подчеркнуто, что "структура сообщения должна быть простой, логичной, последовательной и однозначной, а предложения — содержать лишь одну идею".
В утвержденных рекомендациях также предлагается выносить важную информацию в начало документа, выделять ее жирным шрифтом или рамкой, избегать аббревиатур, специальной лексики и сокращений, а также соблюдать другие рекомендации.
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