Поплавская сравнила Ивлееву с проституткой

Российская актриса Яна Поплавская, известная по фильму "Про Красную Шапочку", высказала свое мнение относительно скандальной "голой вечеринки" телеведущей Анастасии Ивлеевой и последующих видео с извинениями. В своем Telegram-канале актриса отметила, что Ивлеева повторяет свою роль из фильма "Монастырь", устраивая скандальные события и затем извиняясь на коленях. Поплавская подчеркнула, что использование православия в качестве разменной монеты неприемлемо. Она выразила недовольство тем, что взрослые люди в период Рождественского поста устраивают похабные вечеринки, а затем заявляют, что Россия — православная страна, способная прощать.
Актриса также выразила негодование по поводу того, что участники вечеринки демонстрируют свои материальные успехи, в то время как на фронте гибнут и калечатся люди, а их близкие рыдают в тылу. Поплавская заключила, что звездам, побывавшим на вечеринке, нужен второй шанс только для того, чтобы продолжать показывать свою роскошь и драгоценности.
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