Суд в Германии предписал вернуть Усманову имущество, изъятое при обысках

Суд во Франкфурте-на-Майне постановил, что Генеральная прокуратура Германии незаконно удержала документы и имущество, изъятые у российского предпринимателя и миллиардера Алишера Усманова. Это решение было подтверждено пресс-службой бизнесмена.
Дело касается обысков, проведенных прокуратурой и немецкой полицией в баварском городе Роттах-Эгерн осенью 2022 года. Обыски также были проведены на яхте Усманова "Дилбар" в Гамбурге и в квартире друга Усманова.
В мае 2023 года суд признал незаконными четыре ордера, которые были выданы в рамках расследования дела об отмывании денег. Эти ордера легли в основу действий немецких следователей. В ответ юридическая команда Усманова обратилась в суд с требованием запретить прокуратуре использовать документы и имущество бизнесмена. 26 октября суд удовлетворил это ходатайство.
В марте 2022 года власти Германии наложили арест на яхту Усманова, стоимость которой оценивалась в 600 миллионов долларов. После этого Усманов подал иск в Федеральный Конституционный суд Германии, заявив о нарушении его прав.
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