Мишустин призвал регионы ускорить развитие промышленности

Премьер РФ Михаил Мишустин обратился к главам регионов с просьбой рассмотреть возможные меры для ускорения развития промышленности на их территориях, включая предоставление земельных участков под новые производства за символическую плату.
"При посещении различных предприятий в регионах и ознакомлении с их предложениями и инициативами я вижу, что для их реализации часто не хватает финансирования, и об этом говорят практически все представители промышленных предприятий. Необходима поддержка также малым технологическим компаниям, школьным и студенческим стартапам. У них множество полезных идей ", - заявил Мишустин.
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