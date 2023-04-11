Мишустин призвал регионы ускорить развитие промышленности

Премьер РФ Михаил Мишустин обратился к главам регионов с просьбой рассмотреть возможные меры для ускорения развития промышленности на их территориях, включая предоставление земельных участков под новые производства за символическую плату.

"При посещении различных предприятий в регионах и ознакомлении с их предложениями и инициативами я вижу, что для их реализации часто не хватает финансирования, и об этом говорят практически все представители промышленных предприятий. Необходима поддержка также малым технологическим компаниям, школьным и студенческим стартапам. У них множество полезных идей ", - заявил Мишустин.