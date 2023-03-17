В системе нового российского образования ВУЗы получат возможность разрабатывать методические программы магистратуры совместно с потенциальными работодателями. Об этом сообщил министр науки и образования Валерий Фальков.

"Наша задача — дать возможность, чтобы работодатели совместно с университетами могли запускать подобные программы. На сегодня такой возможности нет. Методики будут разрабатывать вузы при активном участии работодателей — представителей реального сектора", — сказал Фальков, передает РИА "Новости".