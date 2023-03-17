Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 17.03.2023 : 76,4095
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 17.03.2023 : 81,1418
  1. Главная
  2. Страна
  • Опубликована сегодня в 8:52

В российских ВУЗах программы для магистратуры будут разрабатывать совместно с работодателями

В системе нового российского образования ВУЗы получат возможность разрабатывать методические программы магистратуры совместно с потенциальными работодателями. Об этом сообщил министр науки и образования Валерий Фальков.

"Наша задача — дать возможность, чтобы работодатели совместно с университетами могли запускать подобные программы. На сегодня такой возможности нет. Методики будут разрабатывать вузы при активном участии работодателей — представителей реального сектора", — сказал Фальков, передает РИА "Новости".

Мир

В Ливии обнаружили пропавшие 2,5 тонны урана

Каждую тонну этих веществ — при наличии соответствующих технологий — можно переработать в 5,6 кг материалов оружейного качества, нужных для создания ядерного оружия.

Читать полностью

Филиппо: Франция должна выйти из НАТО

Франция должна выйти из НАТО, потому что альянс во главе с США толкают Европу к мировой войне, заявил лидер французской оппозиции Флориан Филиппо.

Читать полностью

Общество

Семьи погибших бойцов ЧВК

Семьи погибших бойцов ЧВК "Вагнер" остались без государственных наград из-за бюрократии в Минобороны

Чудовищные бюрократические проволочки мешают родственникам погибших во время проведения спецоперации бойцов ЧВК "Вагнер" вовремя получить награды от государства.

Читать полностью

В Петербурге открыли всероссийскую выставку к 120-летию Союза русских художников

Ее можно посетить до 16 апреля

Читать полностью

Новости