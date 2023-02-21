На днях прошел внеочередной съезд Федерации профсоюзов ДНР, на котором присутствовали свыше 100 делегатов всех отраслей экономики региона. На заседании приняли единогласное решение вступить в Федерацию профсоюзов России. Такой шаг был положительно воспринят организацией, сообщили в пресс-службе организации.

"С этого момента мы получаем федеральную поддержку для реализации теперь уже общих планов"

Следующим шагом, как уточнили в федерации, станет переформирование устава организации.