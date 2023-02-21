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  • Опубликована сегодня в 18:11

Профсоюзы ДНР стали частью Федерации независимых профсоюзов России

На днях прошел внеочередной съезд Федерации профсоюзов ДНР, на котором присутствовали свыше 100 делегатов всех отраслей экономики региона. На заседании приняли единогласное решение вступить в Федерацию профсоюзов России. Такой шаг был положительно воспринят организацией, сообщили в пресс-службе организации.

"С этого момента мы получаем федеральную поддержку для реализации теперь уже общих планов"

Следующим шагом, как уточнили в федерации, станет переформирование устава организации.

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