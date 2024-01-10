Диетолог Триста Бест перечислила продукты питания, помогающие убрать лишний жир с боков

Диетолог Триста Бест выделила продукты, способствующие устранению лишнего жира с боков.
Специалист подчеркивает, что снижение жировой прослойки в области живота достижимо с использованием растительных продуктов. Она рекомендует обратить внимание на брокколи, обогащенные клетчаткой и витаминами, которые регулярно поступающие в организм, способствуют сгоранию жира. Аналогичные свойства присущи болгарскому перцу всех цветов, который богат антиоксидантами, предотвращающими воспаление, и содержит микроэлементы, насыщающие организм необходимыми веществами.
Морковь полезна для улучшения обмена веществ, что критично при процессе похудения. Салат-латук способствует сжиганию висцерального жира, способствуя сокращению лишнего веса как на весах, так и визуально.
Свекла и свекольный салат эффективны для очищения кишечника, но важно избегать избыточного употребления, чтобы избежать возможной диареи. Капуста кале также подходит для приготовления салатов благодаря своему низкому содержанию калорий и обилию витаминов.
В качестве зелени рекомендуется включить шпинат, как сообщает издание Eat This, Not That, в связи с его высоким питательным составом.
Неизвестные испортили работу газопровода в ФРГ, нанеся ущерб более одного миллиона евро
Новые повреждения обнаружены на строящемся газопроводе для СПГ-терминала на севере Германии.
Неизвестные злоумышленники повредили газопровод в северной части Германии
Неизвестные злоумышленники повредили газопровод для строящегося СПГ-терминала в северной части Германии, просверлив в нем восемь дыр. По информации немецкого издания Spiegel, ущерб от инцидента оценивается в 1,6 миллиона евро.
Daily Mail: при отказе от алкоголя нужно пить достаточное количество воды
Джорджия Фостер, австралийский терапевт, руководитель программы "Трезвый Рассудок" (The Drink Less Mind), подчеркнула, что правильное потребление воды и эффективное управление стрессом могут облегчить процесс отказа от алкоголя, сообщает издание Daily Mail.
Автоэксперт Кадаков нашел оптимальное время для прогрева автомобиля зимой
При температуре воздуха от минус 10 до минус 15 градусов рекомендуется прогревать двигатель автомобиля не более 3 минут, утверждает радио Sputnik, ссылаясь на автоэксперта и главного редактора журнала "За рулем" Максима Кадакова.