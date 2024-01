Диетолог Триста Бест перечислила продукты питания, помогающие убрать лишний жир с боков

Диетолог Триста Бест выделила продукты, способствующие устранению лишнего жира с боков.

Специалист подчеркивает, что снижение жировой прослойки в области живота достижимо с использованием растительных продуктов. Она рекомендует обратить внимание на брокколи, обогащенные клетчаткой и витаминами, которые регулярно поступающие в организм, способствуют сгоранию жира. Аналогичные свойства присущи болгарскому перцу всех цветов, который богат антиоксидантами, предотвращающими воспаление, и содержит микроэлементы, насыщающие организм необходимыми веществами.

Морковь полезна для улучшения обмена веществ, что критично при процессе похудения. Салат-латук способствует сжиганию висцерального жира, способствуя сокращению лишнего веса как на весах, так и визуально.

Свекла и свекольный салат эффективны для очищения кишечника, но важно избегать избыточного употребления, чтобы избежать возможной диареи. Капуста кале также подходит для приготовления салатов благодаря своему низкому содержанию калорий и обилию витаминов.

В качестве зелени рекомендуется включить шпинат, как сообщает издание Eat This, Not That, в связи с его высоким питательным составом.