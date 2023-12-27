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Нутрициолог назвала продукты, которые точно добавят килограммов
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  • Опубликована сегодня в 22:32

Нутрициолог назвала продукты, которые точно добавят килограммов

Нутрициолог Екатерина Кузина предостерегает от некоторых пищевых сочетаний, которые могут быть не очень полезны для организма. Она отмечает, что сочетание яиц с беконом содержит избыток животного белка, что может повысить холестерин.

Хлопья с апельсиновым соком не рекомендуются, так как сок может замедлить переваривание углеводов в хлопьях. Блюдо "мясо по-французски" с картошкой может вызвать неудобства в желудке, так как для переваривания различных компонентов требуются разные ферменты. Пицца с газировкой также может вызвать замедление процесса переваривания из-за сахара в газировке. Сочетание бургера с картошкой фри и алкоголя со сладостями также считается не самым полезным. Кузина рекомендует обращать внимание на сочетание продуктов для поддержания здорового образа жизни.

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