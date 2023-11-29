В России наблюдается ускоренный рост продаж продуктов питания по сравнению с алкогольными напитками

Расширение ассортимента и появление новых брендов, которые заменяют те, что попали под санкции, способствуют увеличению спроса на продукты питания. Впервые этот рост превзошел продажи алкогольных напитков. Согласно данным исследования, с января по сентябрь 2023 года продукты питания заняли первое место по темпам роста, составив 3,8% год к году, в то время как продажи алкоголя снизились до второго места с ростом в 3,3%, сообщает URA.Ru.

Эксперты полагают, что такой тренд может быть объяснен относительно низкой инфляцией на продукты питания, которая, по данным Росстата, составляет 6% в текущем году. Покупатели стали более уверенно тратить средства на новинки и премиум-бренды, в то время как продажи алкоголя немного упали, преимущественно в сегментах пива и водки.