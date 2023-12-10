Ученые ОмГТУ предложили утилизировать спиртовую барду с использованием дрожжей Candida tropicalis для производства биомассы, которую можно добавлять в комбикорма для животных. Это позволит решить экологические проблемы, связанные с откладыванием барды на свалках.

Исследования показали, что эти дрожжи обладают способностью быстрого роста и накопления белковой биомассы на спиртовой барде. Химическая обработка увеличивает выход биомассы на 65%, а физическая - на 10%. Полученные результаты могут быть применены в производстве биоэтанола, где барда является значительным побочным продуктом. Ученые отметили, что подобные технологии пока мало изучены, и их исследование важно для стран-производителей растительного биотоплива, сообщает РИА Новости.