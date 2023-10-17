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  • Опубликована сегодня в 0:14

"Реал Мадрид" может продать Родриго из-за его поведения

Форвард Родриго Силва может покинуть "Реал", сообщает "soccer.ru".

Мадридский клуб рассматривает вариант продажи бразильца из-за недовольства "сливочных" его поведением в обычной жизни.

Кроме того, "Реал" может рассмотреть возможность продажи Родриго, оцениваемого в 100 миллионов евро, чтобы освободить средства для возможной покупки Килиана Мбаппе или Эрлинга Холанда, чья стоимость составляет 250 миллионов евро.

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