Форвард Родриго Силва может покинуть "Реал", сообщает "soccer.ru".
Мадридский клуб рассматривает вариант продажи бразильца из-за недовольства "сливочных" его поведением в обычной жизни.
Кроме того, "Реал" может рассмотреть возможность продажи Родриго, оцениваемого в 100 миллионов евро, чтобы освободить средства для возможной покупки Килиана Мбаппе или Эрлинга Холанда, чья стоимость составляет 250 миллионов евро.
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