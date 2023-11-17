Переехавшая в Израиль интервьюер Ирина Шихман* распродала все свои владения в России.
Согласно информации Telegram-канала Mash, последним пунктом стал её Mercedes-Benz GLA 2021 года выпуска. Она отдала этот автомобиль за четыре миллиона рублей. Непосредственно перед этим журналистка продала за девять миллионов рублей двухкомнатную квартиру на Палехской улице в Москве.
Ирина Шихман стала известной благодаря YouTube-шоу "А поговорить?". Вместе с Марией Вискуновой и Еленой Сажиной она брала у известных людей интервью. Год назад она осудила СВО и решила эмигрировать на за границу.
* признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 18.11.2022.
Италия стала первой страной в ЕС, где было принято решение о запрете производства искусственного мяса
Италия стала первой страной в составе Европейского союза (ЕС), где было принято решение о запрете производства и реализации искусственного мяса, получаемого из стволовых клеток и представляемого в виде продукции фермерских хозяйств.
В бета-версии мессенджера WhatsApp появилась опция запуска чат-бота, использующего искусственный интеллект
Изменения обнаружены в бета-версии WhatsApp для Android под номером 2.23.24.26. Теперь в разделе «Чаты» над кнопкой создания нового диалога появился ярлык, предназначенный для инициации чатов с искусственным интеллектом.
Проведение времени перед экраном оказывает заметное и долгосрочное воздействие на функции мозга у детей
Проведение времени перед экраном, будь то просмотр телевизора или компьютерные игры, оказывает заметное и долгосрочное воздействие на функции мозга у детей, согласно обзору результатов исследований в области нейровизуализации, охватывающего 23 года, сообщает Involta.
Были названы овощи, которые лучше употреблять в приготовленном виде
Диетолог Лора Браун из Университета Тиссайда в Британии выделяет морковь, болгарский перец, спаржу и помидоры как овощи, которые в приготовленном виде оказывают больше пользы для организма, чем в сыром виде, сообщает Газета.Ру.