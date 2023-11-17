Переехавшая в Израиль интервьюер Ирина Шихман* распродала все свои владения в России.

Согласно информации Telegram-канала Mash, последним пунктом стал её Mercedes-Benz GLA 2021 года выпуска. Она отдала этот автомобиль за четыре миллиона рублей. Непосредственно перед этим журналистка продала за девять миллионов рублей двухкомнатную квартиру на Палехской улице в Москве.

Ирина Шихман стала известной благодаря YouTube-шоу "А поговорить?". Вместе с Марией Вискуновой и Еленой Сажиной она брала у известных людей интервью. Год назад она осудила СВО и решила эмигрировать на за границу.

* признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 18.11.2022.