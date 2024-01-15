Депутат Госдумы Виталий Милонов считает нужным запретить российским мужчинам процедуру вазектомии - добровольной стерилизации.
Парламентарий отметил, что запрет мужской стерилизации поможет решить проблемы с демографий в стране. Виталий Милонов уже направил соответствующее обращение на имя министра здравоохранения Михаила Мурашко.
Недавно стало известно, что стерилизация в последнее время стала популярной процедурой как у российских мужчин, так и у женщин. Россияне рассматривают эту процедуру как альтернативу абортам или как своеобразный метод контрацепции. Однако процедура эта не безопасная. Гинекологи предупреждают россиянок, что перевязка маточных труб, которую производят при процедуре стерилизации, ведет к раннему климаксу. И, соответственно, к преждевременному старению. Для мужчин процедура вазектомии также несет риски осложнений для здоровья.
Виталий Милонов предложил в своем обращении в Минздрав рассмотреть возможность добровольной стерилизации женщин только по медицинским показаниям. А процедуру вазектомии вообще запретить.
В последнее время в погоне за повышением рождаемости власти "закручивают гайки": все чаще говорят о запрете абортов, запрет экстренных конрацептивов, женские контрацептивы – только по назначению врача, средства предохранения стали стоить намного дороже, поскольку попадают в страну по каналам параллельного импорта. Но заставить рожать тех, кто рожать не хочет, не получится. Врачи уже высказались против запрета абортов, поскольку мировая практика показывает: это только увеличивает число криминальных прерываний беременности и материнскую смертность.
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