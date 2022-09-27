Петербуржцы считают издевательством многокилометровые пробки из-за ремонта дорог

Жители Санкт-Петербурга продолжают часами стоять в утренних пробках, которые образовываются из-за ремонта дорог на наиболее оживленных участках.

Очередное утро понедельника 26 сентября стало для петербуржцев напоминанием о деятельности дорожных служб. По оценке "Яндекса", пробки достигали 7-8 баллов. Так, затор в 7,2 км образовался на Приморском шоссе. Авторы паблика "ЧП и ДТП в Петербурге" сообщили о пяти происшествиях в первой половине дня.

В произошедшем автомобилисты обвиняют затянувшиеся и слишком "кучные" дорожные работы, которые они считают настоящим издевательством. Многие отметили, что у служб было целое лето, чтобы завершить все запланированные реконструкции дорожного покрытия, однако, по каким-то причинам, ремонт начали именно осенью, с утра, а не в ночное время, когда трафик намного ниже.

"Живу в Пушкине, работаю у площади Победы. То, что вы устроили — издевательство! Время в дороге вместо 30 минут теперь в 3-4-раза дольше. Т. е. если человек работает в смену, то благодаря вашей работе вы у него отнимаете время отдыха между сменами. Почему нельзя было провести ремонт летом, в белые ночи, или делать его сейчас в ночное время, что вам мешало и мешает? Хотя многие жители знают, что вам мешает — в первую очередь, отсутствие совести и наличие жадности", — написала Юлия С. на странице КРТИ.

Отметим, на данный момент движение ограничено на юге и севере Петербурга. Также перекрыты семь участков Пулковского и Приморского шоссе, а также на Шуваловском, Комендантском и Богатырском проспектах. По сообщениям КРТИ, работы продлятся до середины октября.