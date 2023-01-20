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  • Опубликована сегодня в 10:26

Пробить человека по базе стало дороже

Стоимость этой нелегальной услуги в 2022 году выросла на 22%. Сообщают аналитики сервиса разведки утечек данных и мониторинга даркнета DLBI.

Выше других цену задрали операторы сотовой связи. Чтобы получить данные о звонках человеке по номеру телефона теперь стоит примерно 27 тыс. рублей за месячный объем данных, сообщает "Коммерсант".

В ходу также получение информации о совершении транзакций и операций с недвижимостью. В целом, по данным DLBI, с 2017 года рынок "пробива" вырос в 7,5 раза.

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