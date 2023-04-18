Городская система видеонаблюдения Москвы станет верным помощником для поиска призывников: их место жительства легко получится определить, используя такой вид контроля. Этой новостью поделился военный комиссар столицы Максим Локтев.
"По указанию мэра Москвы организации, в которых работают призывники, предоставляют в военные комиссариаты сведения о них. Образовательные организации помогают нам определить, где призывник обучается"
Использование видеонаблюдения, как сообщает Локтев, поможет оповестить граждана РФ о явке в военкомат для соблюдения гражданского долга.
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