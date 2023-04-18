Городская система видеонаблюдения Москвы станет верным помощником для поиска призывников: их место жительства легко получится определить, используя такой вид контроля. Этой новостью поделился военный комиссар столицы Максим Локтев.

"По указанию мэра Москвы организации, в которых работают призывники, предоставляют в военные комиссариаты сведения о них. Образовательные организации помогают нам определить, где призывник обучается"

Использование видеонаблюдения, как сообщает Локтев, поможет оповестить граждана РФ о явке в военкомат для соблюдения гражданского долга.