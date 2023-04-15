Более 50 тысяч россиян явились в военные комиссариаты в рамках текущей призывной кампании, сообщает "Интерфакс".
Как отметил представитель главного организационно-мобилизационного управления Генштаба РФ Андрей Бирюков, решения о призыве на военную службу уже приняты в отношении 21 тысячи граждан, еще 29 тысячам граждан предоставлены отсрочки на основании действующего законодательства.
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