Законопроект о повышении призывного возраста может быть внесен в Госдуму уже этой весной. В случае принятия закона нижней палатой парламента до лета он может вступить в силу осенью 2023 года, передает РИа "Новости" со ссылкой на депутатов Госдумы.

Напомним, в конце прошлого года Министр обороны РФ Сергей Шойгу, выступая на расширенной коллегии военного ведомства с участием президента, заявил, что необходимо поэтапно увеличить возраст призыва граждан с 18 до 21 года, а предельный - повысить до 30 лет.