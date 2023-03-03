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  • Опубликована сегодня в 6:47

Закон о новом призывном возрасте в России может вступить в силу уже осенью этого года

Законопроект о повышении призывного возраста может быть внесен в Госдуму уже этой весной. В случае принятия закона нижней палатой парламента до лета он может вступить в силу осенью 2023 года, передает РИа "Новости" со ссылкой на депутатов Госдумы.

Напомним, в конце прошлого года Министр обороны РФ Сергей Шойгу, выступая на расширенной коллегии военного ведомства с участием президента, заявил, что необходимо поэтапно увеличить возраст призыва граждан с 18 до 21 года, а предельный - повысить до 30 лет.

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