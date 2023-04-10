Призывная кампания на Украине проводится с невероятной скоростью и "агрессией", что вызывает панику среди населения. Об этом пишет The Washington Post.

По информации издания, на текущий момент Украине требуются новые солдаты срочно, и она нуждается в них в больших количествах. Несмотря на то, что Киев не раскрывает данные о своих потерях, полевые командиры описывают их как значительные.