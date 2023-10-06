Иранская активистка Моххамади была удостоена Нобелевской премии мира 2023 года

Нобелевская премия мира 2023 года была вручена иранской активистке Наргиз Моххамади, занимающей должность вице-президента в правозащитном центре "Защитники прав человека", сообщает justwoman.club.
В предыдущем году эту престижную награду получили также распущенная судом организация "Мемориал" из России, занимавшаяся исследованием политических репрессий в СССР и России, белорусский активист Алесь Беляцкий и Центр гражданских свобод Украины.
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