Иранская активистка Моххамади была удостоена Нобелевской премии мира 2023 года

Нобелевская премия мира 2023 года была вручена иранской активистке Наргиз Моххамади, занимающей должность вице-президента в правозащитном центре "Защитники прав человека", сообщает justwoman.club.

В предыдущем году эту престижную награду получили также распущенная судом организация "Мемориал" из России, занимавшаяся исследованием политических репрессий в СССР и России, белорусский активист Алесь Беляцкий и Центр гражданских свобод Украины.