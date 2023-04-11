Кремль пока не рассматривает вопрос о новой приватизации в России

Предложения главы ВТБ Андрея Костина о проведении новой приватизации и других инструментах экономического роста в России, не были рассмотрены на совещании по экономике, проведенном сегодня Владимиром Путиным.
Ранее, в своей авторской колонке для РБК, Костин выразил мнение, что передача государственной собственности в частные руки на прозрачных и рыночных условиях является эффективным инструментом, который уже себя оправдал.
Храмовую гору закрыли для евреев и туристов до конца Рамадана
Израиль запретил посещение Храмовой горы евреям и туристам до конца мусульманского праздника Рамадан. Но мусульман эти ограничения не затрагивают. Решение о введении запрета было принято после совещания по вопросам безопасности, передает ТАСС.
Жителей Германии возмутили постоянные требования Украины к немецкому правительству
Киев продолжает требовать от Берлина оружие
Функция удаления профиля на "Госуслугах" снова доступна пользователям
Ее можно найти, зайдя во вкладку "Профиль"
Роспотребнадзор разработал мобильное приложение для здорового питания
Оно создано как многонациональный сервис, где пользователи смогут рассчитывать калорийность блюд, индекс массы тела