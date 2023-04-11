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  • Опубликована сегодня в 20:26

Кремль пока не рассматривает вопрос о новой приватизации в России

Предложения главы ВТБ Андрея Костина о проведении новой приватизации и других инструментах экономического роста в России, не были рассмотрены на совещании по экономике, проведенном сегодня Владимиром Путиным.

Ранее, в своей авторской колонке для РБК, Костин выразил мнение, что передача государственной собственности в частные руки на прозрачных и рыночных условиях является эффективным инструментом, который уже себя оправдал.

Мир

Храмовую гору закрыли для евреев и туристов до конца Рамадана

Израиль запретил посещение Храмовой горы евреям и туристам до конца мусульманского праздника Рамадан. Но мусульман эти ограничения не затрагивают. Решение о введении запрета было принято после совещания по вопросам безопасности, передает ТАСС.

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Общество

Функция удаления профиля на "Госуслугах" снова доступна пользователям

Ее можно найти, зайдя во вкладку "Профиль"

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Роспотребнадзор разработал мобильное приложение для здорового питания

Оно создано как многонациональный сервис, где пользователи смогут рассчитывать калорийность блюд, индекс массы тела

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Новости