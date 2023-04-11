Кремль пока не рассматривает вопрос о новой приватизации в России

Предложения главы ВТБ Андрея Костина о проведении новой приватизации и других инструментах экономического роста в России, не были рассмотрены на совещании по экономике, проведенном сегодня Владимиром Путиным.

Ранее, в своей авторской колонке для РБК, Костин выразил мнение, что передача государственной собственности в частные руки на прозрачных и рыночных условиях является эффективным инструментом, который уже себя оправдал.