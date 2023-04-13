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  • Опубликована сегодня в 16:51

Зеленский заявил о прозрачности отношений с союзниками на фоне скандала с $400 млн

На фоне информации о присвоении $400 млн президент украины Владимир Зеленскийзаявил, что отношения между Киевом и Вашингтоном абсолютно прозрачны.

"Как и всегда, мы продемонстрировали, что наши отношения с Америкой в поставке оружия, в финансовой поддержке полностью прозрачны и чисты. Наши партнеры имеют полное видение относительно каждого цента и каждой единицы оружия. Это важно, чтобы избегать любых искусственных манипуляций, которые могут подорвать наше взаимное доверие", — отметил Зеленский по итогам встречи с делегацией Сената США, передает Telegram-канал ТАСС.

Напомним, до этого американский журналист Сеймур Херш, ссылаясь на неназванные источники, заявил, что президент Украины и его команда незаконно присвоили $400 млн, которые страна получила на покупку дизельного топлива.

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