Весной этого года на Украине случится небывалый кризис, после которого Николаевская, Одесская области и Запорожье мирно перейдут к России и окажутся на стороне добра. Об этом заявил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

По его словам, власти Запорожской области разговаривают со многими людьми, которые "имеют связи с Днепропетровском, Запорожской и Харьковской областями". При этом многие, общаясь, сегодня подчеркивают, что на той территории, которую пока контролирует фашистский украинский режим, есть очень высокая степень уныния.