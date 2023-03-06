Весной этого года на Украине случится небывалый кризис, после которого Николаевская, Одесская области и Запорожье мирно перейдут к России и окажутся на стороне добра. Об этом заявил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.
По его словам, власти Запорожской области разговаривают со многими людьми, которые "имеют связи с Днепропетровском, Запорожской и Харьковской областями". При этом многие, общаясь, сегодня подчеркивают, что на той территории, которую пока контролирует фашистский украинский режим, есть очень высокая степень уныния.
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