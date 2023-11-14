3D-печать автомобилей: новые технологии внедряют в Республике Татарстан

В Зеленодольском районе начинают строительство многоэтажных зданий с использованием 3D-принтера. Тем не менее, применение этой технологии не ограничится только строительством, сообщает Аргументы И Факты.

"Татарстан — регион, где машиностроение занимает важное место. Применение 3D-технологий может сыграть ключевую роль в развитии этой отрасли. Это позволит значительно сократить сроки производства сложных конструкций, исключить некоторые технологические этапы, а также повысить эффективность труда и уменьшить стоимость продукции", — отмечает заместитель министра промышленности и торговли Республики Татарстан Иван Колчин. — "Мы планируем создать Центр аддитивных технологий, который будет разрабатывать и сертифицировать 3D-печать в соответствии с потребностями промышленности. Предполагается запуск новых проектов с использованием этих технологий".

Аддитивные технологии станут основной темой "Лидер-форума", который пройдет в Казани 20 и 21 ноября (18+).