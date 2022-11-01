"Нельзя недооценивать": предприниматель Пригожин рассказал о своем отношении к Зеленскому

Журналисты издания MOS.NEWS поинтересовались у бизнесмена Евгения Пригожина, с чем связано его заявление, в котором он назвал украинского президента Владимира Зеленского "симпатичным". Предприниматель отметил, что к противнику в любой ситуации необходимо относиться уважительно.

"Чтобы стать сильнее, чтобы побеждать, надо относиться к противнику с уважением. Нельзя недооценивать его. Всегда ищи недочеты у себя и смотри, что хорошее и важное можно почерпнуть из опыта противника", — объяснил предприниматель.

Ранее Пригожин положительно отозвался об украинцах, сражающихся на стороне противника. Он назвал их парнями с такими же "железными яйцами", как и у бойцов ЧВК "Вагнер".