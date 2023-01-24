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Пригожин попросил Володина доработать закон
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  • Опубликована сегодня в 19:11

Пригожин попросил Володина доработать закон "О дискредитации участников боевых действий, добровольцев, в том числе бывших осужденных"

Предприниматель Евгений Пригожин направил письмо председателю Госдумы РФ Вячеславу Володину с просьбой доработать статью 280 УК РФ, добавив в нее пункт, запрещающий публичную критику участников СВО, защищающих интересы своего государства.

По его мнению, отдельные СМИ, блогеры и Telegram-каналы занимаются дискредитацией участников специальной военной операции.

"Указанные СМИ и каналы выискивают негативную информацию о добровольцах, в том числе бывших осужденных, целенаправленно публикуют подробные материалы, выставляющие защитников России, людей, отдающих свои жизни за нас, в неприглядном свете, представляя их злодеями и преступниками", — пояснил бизнесмен.

Он уверен, что некоторые средства массовой информации представляют вышеуказанных бойцов "людьми второго сорта", лишая их права искупить вину перед обществом и дать шанс стать его полноправными членами.

"Подобную практику необходимо жестко пресечь с целью консолидации нашего общества в противостоянии внешним угрозам России", — заключил Евгений Пригожин.

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