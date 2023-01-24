Пригожин попросил Володина доработать закон "О дискредитации участников боевых действий, добровольцев, в том числе бывших осужденных"

Предприниматель Евгений Пригожин направил письмо председателю Госдумы РФ Вячеславу Володину с просьбой доработать статью 280 УК РФ, добавив в нее пункт, запрещающий публичную критику участников СВО, защищающих интересы своего государства.
По его мнению, отдельные СМИ, блогеры и Telegram-каналы занимаются дискредитацией участников специальной военной операции.
"Указанные СМИ и каналы выискивают негативную информацию о добровольцах, в том числе бывших осужденных, целенаправленно публикуют подробные материалы, выставляющие защитников России, людей, отдающих свои жизни за нас, в неприглядном свете, представляя их злодеями и преступниками", — пояснил бизнесмен.
Он уверен, что некоторые средства массовой информации представляют вышеуказанных бойцов "людьми второго сорта", лишая их права искупить вину перед обществом и дать шанс стать его полноправными членами.
"Подобную практику необходимо жестко пресечь с целью консолидации нашего общества в противостоянии внешним угрозам России", — заключил Евгений Пригожин.
"Это часть заговора": депутат Федоров объяснил свой комментарий в адрес Кадырова происками агентов ЦРУ
Депутат Государственной Думы, лидер движения "НОД" и большой любитель конспирологии Евгений Фёдоров обвинил агентов ЦРУ в том, что они оскорбляют от его имени главу Чечни Рамзана Кадырова.
СМИ: Украина отправляет Западу сигнал паники
Бесконечные призывы Владимира Зеленского к Западу предоставить оружие свидетельствуют о панике в Киеве
Бизнесмен Пригожин пообещал разобраться с отказом мэрии от похорон с почестями погибшего "вагнеровца"
Недавно администрация Камышовского района Свердловской области отказало в организации похорон военнослужащего ЧВК "Вагнер", отстаивавшего интересы России в зоне спецоперации на Украине. Петербургский бизнесмен Евгений Пригожин подверг критике решение чиновников.
Пробить человека по базе стало дороже
Стоимость этой нелегальной услуги в 2022 году выросла на 22%.