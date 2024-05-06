Представитель Европейского союза в России не примет участие в инаугурации президента страны, Владимира Путина, как стало известно из сообщения агентства Рейтер, со ссылкой на официального представителя дипломатической службы ЕС, Петера Стано.

Согласно переданным словам представителя, наш посол не присутствует на данной церемонии. Церемония инаугурации Владимира Путина состоится в Кремле 7 мая, начало запланировано на 12.00 по московскому времени.

Фото: kremlin.ru/The Presidential Press and Information Office (Creative Commons Attribution 4.0 International license)﻿