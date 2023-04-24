"ЧВК "Вагнер" не начинает войны, она всегда их заканчивает": Пригожин ответил на заявление Блинкена по Судану

ЧВК "Вагнер" не допустила бы конфликта в Судане в случае нахождения в стране сотрудников компании. Об этом заявил основатель "оркестра" Евгений Пригожин, отвечая на новое заявление главы американской дипломатии Энтони Блинкена.

За комментарием к бизнесмену обратилась редакция издания "Правда.ру". Журналисты отметили, что ранее Блинкен объявил о "крайней обеспокоенности" Белого дома якобы "деятельностью" ЧВК "Вагнер" в Судане. Пресса также попросила бизнесмена дать комментарий касательно выступления главы Госдепартамента США. Ответ предпринимателя публикует пресс-служба компании "Конкорд".

"Да, я внимательно изучил заявление господина Блинкена. Единственное, чего я все-таки не понял: господина Блинкена пугает, что в Судане война, и там до сих пор не появилась ЧВК "Вагнер"? Я подумаю по поводу его опасений, и, если суданский народ обратится, безусловно, отправлю в Судан миротворческую миссию ЧВК "Вагнер"", — сказал Евгений Пригожин.

Основатель ЧВК "Вагнер" подчеркнул, что если бы "музыканты" действительно работали в Судане, то в этой восточноафриканской стране, по его мнению, не вспыхнул бы конфликт. Пригожин подчеркнул, что "ЧВК "Вагнер" "не начинает войны, она всегда их заканчивает".