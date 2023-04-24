ЧВК "Вагнер" не допустила бы конфликта в Судане в случае нахождения в стране сотрудников компании. Об этом заявил основатель "оркестра" Евгений Пригожин, отвечая на новое заявление главы американской дипломатии Энтони Блинкена.
За комментарием к бизнесмену обратилась редакция издания "Правда.ру". Журналисты отметили, что ранее Блинкен объявил о "крайней обеспокоенности" Белого дома якобы "деятельностью" ЧВК "Вагнер" в Судане. Пресса также попросила бизнесмена дать комментарий касательно выступления главы Госдепартамента США. Ответ предпринимателя публикует пресс-служба компании "Конкорд".
"Да, я внимательно изучил заявление господина Блинкена. Единственное, чего я все-таки не понял: господина Блинкена пугает, что в Судане война, и там до сих пор не появилась ЧВК "Вагнер"? Я подумаю по поводу его опасений, и, если суданский народ обратится, безусловно, отправлю в Судан миротворческую миссию ЧВК "Вагнер"", — сказал Евгений Пригожин.
Основатель ЧВК "Вагнер" подчеркнул, что если бы "музыканты" действительно работали в Судане, то в этой восточноафриканской стране, по его мнению, не вспыхнул бы конфликт. Пригожин подчеркнул, что "ЧВК "Вагнер" "не начинает войны, она всегда их заканчивает".
Участник операции Gulagu.net по дискредитации ЧВК "Вагнер" рассказал об оказываемом на него давлении
ФАН связался со вторым участником фильма Gulagu.net Алексеем Савичевым. Как утверждает собеседник издания, основатель проекта Владимир Осечкин (физлицо, выполняющее функции иностранного агента) угрожал ему компроматом, поэтому тот сделал заявления, дискредитирующие ЧВК "Вагнер".
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