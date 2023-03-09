Евгений Пригожин: "Низкий поклон Мантурову, Насенкову и всем тем, кто с ними работает и клепает снаряды"

Бизнесмен Евгений Пригожин выразил благодарность промышленникам, изготавливающим боеприпасы.
"Промышленникам низкий поклон — Денису Валентиновичу Мантурову, Игорю Георгиевичу Насенкову и всем тем, кто с ними работает и клепает эти снаряды. Красавчики, спасибо от всех огромное!" — сказал он.
При этом, по словампредпринимателя, ситуация с боеприпасами для бойцов ЧВК "Вагнера" не стала лучше. Евгений Пригожин рассказал, что ему отключили телефоны спецсвязи и заблокировали пропуски в ведомства, где принимаются решения. В связи с этим он намерен продолжать требовать боеснаряды для "музыкантов" через журналистов.
"Нет, лучше с боеприпасами не стало, по основным видам ничего вообще не изменилось. Но изменения действительно есть. Для того, чтобы я перестал просить боеприпасы, мне отключили все телефоны специальной связи во всех офисах, во всех подразделениях. И еще важный момент, который сделали — это заблокировали пропуски во все ведомства, которые должны принимать решения, не буду называть их, чтобы ни в коем случае их не дискредитировать. Поэтому теперь я могу просить исключительно через СМИ. Собственно говоря, вероятнее всего, этим я и буду заниматься", — отметил Евгений Пригожин.
Ранее представители артиллерийских подразделений ЧВК "Вагнер" рассказали об дефиците снарядов, в результате чего им пришлось сократить выполнение боевых задач.
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