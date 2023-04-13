"Является последним "нанайским-американским предупреждением": Пригожин о слитом в Сеть документе Пентагона

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин высказался по поводу слитых Пентагоном документах о понесенных ВСУ потерях. Он заявил, что это последнее "нанайское-американское предупреждение".

Ранее в Сети появились данные о боевых потерях украинской армии. Согласно документам, за время СВО украинская сторона лишилась порядка 16-17,5 тысяч человек. По словам Пригожина, Пентагон умышленно слил эту информацию.

"Сегодня собирался на совещание как раз по слитому американскому документу, в том числе с представителями разведки ЧВК "Вагнер" и аналитиками, которые занимаются США. Мы делаем следующие выводы: этот документ является последним "нанайским-американским предупреждением". Слит умышленно, для того чтобы задать определенные вопросы. Я думаю, что об этом те коллеги, которые со мной участвовали в совещании, в ближайшее время дадут более подробный расклад", — передает слова главы "оркестра" пресс-служба компании "Конкорд".

Он напомнил, что ЧВК "Вагнер" участвуют в боевых действиях с 19 марта 2022 года. По оценке формирования, ВСУ безвозвратно потеряло 38 тысяч человек. При этом 32 тысячи бойцов пришлось на Бахмут и Соледар.