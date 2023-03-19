Бизнесмен Пригожин дал прогноз в зоне СВО после года участия в боях ЧВК "Вагнер"

Все военные подразделения России должны оставить позади разборки, чтобы сконцентрироваться на продвижении линии фронта в сторону Украины, заявил предприниматель Евгений Пригожин.

Предприниматель, отвечая на запрос от редакции издания "Блокнот" о его мнении относительно перспектив СВО после года с начала его проведения, заметил, что сейчас Россия должна "сдуть все воздушные пузыри". Для этого войскам необходимо объединить усилия.

"Надо сконцентрироваться на одном — на том, чтобы побеждать, а это значит, держать линию фронта, двигаться вперед, забыв разногласия, обиды и все остальное. А пока идут интриги, разборки и палки в колеса, то они мешают воевать. Поэтому, каковы будут перспективы, и что нужно делать — нужно сконцентрироваться и ждать ударов со стороны противника. И быть готовыми отразить эти удары. Я думаю, что времени на подготовку у нас еще пара недель. А потом, если мы этого не сделаем, как говорится, будет поздно пить Боржоми", — цитирует Пригожина пресс-служба компании "Конкорд".

Предприниматель ранее заявлял, что город Бахмут (Артемовск) важен для всех сторон, так как именно он является точкой, где встречаются различные армии.