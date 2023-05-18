Пригожин не стал отвечать на вопрос иностранных журналистов о Минобороны РФ

Редакция издания Al Jazeera обратилась к основателю ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину с рядом вопросов, касающихся его взаимоотношений с руководством Минобороны РФ. Бизнесмен отказался предоставлять соответствующую информацию, отметив, что запрос носит сугубо внутрироссийских характер.
"Поэтому если подобные вопросы будут заданы мне российским патриотическим изданием, я, безусловно, на них отвечу. К сожалению, вам на эти вопросы ответа я давать не буду. По любым другим вопросам, не касающимся внутрироссийской повестки, я с удовольствием буду с вами общаться", — передает комментарий Пригожина пресс-служба компании "Конкорд".
Ранее основатель "оркестра" отказался раскрывать истинные причины ухода ВС РФ с позиций в направлении к Бахмуту. Также он отметил, что в России не осталось военачальников, способных принимать решения.
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