"Либо на фронт, либо засунь свой язык в...": Пригожин жестко ответил Куйвашеву

Бизнесмен Евгений Пригожин жестко ответил губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву на критику, посоветовав ему отправиться на фронт.

Раннее предприниматель включил Свердловскую область в число регионов, которые регулярно "гадят" на фоне продолжающейся СВО.

"Например, в ЯНАО или в Свердловской области, где местные администрации отказываются с почестями хоронить бойцов, погибших за Родину. Или Санкт-Петербург, который неизвестно на чьей стороне воюет, похоже, что поддерживает блок НАТО и Украину. В целом, это сетевая проблема сегодня в стране. К сожалению, региональные чиновники считают себя хозяевами на данной территории, а отсюда и бюрократия, отсюда и коррупция, отсюда — полный беспредел, который зачастую они творят", — подчеркнул Евгений Пригожин.

В ответ Евгений Куйвашев призвал предпринимателя "не совать нос" в региональное управление и кадровую политику. При этом он прибегнул к непозволительному для чиновника такого высокого статуса обращению.

"Беспредел, Евгений, — это то, что ты суешь нос в региональное управление и кадровую политику. Если каждый бизнесмен, который зарабатывает на школьном питании, будет пытаться управлять страной, мы далеко не уедем", — высказался губернатор.

Комментируя данный "выпад" в свою сторону, Пригожин посоветовал Куйвашеву либо доказать свое "мужество" на фронте, либо вовсе замолчать.

"Рекомендую ТЕБЕ либо отправиться на фронт и доказать, что ТЫ не полное ничтожество, либо засунуть свой язык туда, где ТЫ сможешь его контролировать", — приводит слова бизнесмена пресс-служба компании "Конкорд".

Также Пригожин напомнил, что губернатор Свердловской области регулярно фигурирует в либеральных и ЛГБТ-скандалах. При этом мобилизованные, как только слышат имя главы региона, сразу "плюются". По мнению Пригожина, во времена Сталина таких политиков, как Куйвашев и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, попросту бы расстреляли.

СМИ также отмечают, что Куйвашев и Беглов неоднократно подвергались критике на фоне отсутствия реальной поддержки участников СВО и их родственников.