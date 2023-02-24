"Сталин таких, как ты и Беглов, расстреливал": Пригожин жестко высказался о критике Куйвашева

Предприниматель Евгений Пригожин жестко ответил на критику со стороны губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Бизнесмен заявил, что управлением региона лучше действующего градоначальника справился бы заключенный, вступивший в ряды ЧВК "Вагнер".

"Страна находится в трудном положении, потому что есть такие региональные бюрократы, как ТЫ. Во время войны 1941-1945 годов, которая повторяется сейчас, Сталин таких, как ТЫ и Беглов, попросту расстреливал. Думаю, скоро мы снова к этому придем", — приводит слова Пригожина пресс-служба компании "Конкорд".

Предприниматель подчеркнул, что скоро настанет момент, когда народ дойдет до точки кипения и поднимет "на вилы" таких чиновников, как Куйвашев. Он также напомнил, что свердловского управленца окружают "сплошные либеральные и ЛГБТ-скандалы".

"Любой боец ЧВК "Вагнер", приехавший из свердловской колонии, может лучше управлять регионом, чем ТЫ. Теперь заруби себе на носу: сотни тысяч солдат, которые погибают на фронте, до 24 февраля 2022 года были слесарями, поварами учителями и коммерсантами", — отметил Пригожин.

По его словам, с 24 февраля прошлого года он переключился с предпринимательской деятельности на управление ЧВК "Вагнер". При этом многие "трусы-бюрократы" остались сидеть в своих кабинетах.

"Похоже, ТЕБЯ жизни учил не русский народ, а Йельский университет, где ТЫ постигал ненависть к этому народу. Рекомендую ТЕБЕ либо отправиться на фронт и доказать, что ТЫ не полное ничтожество, либо засунуть свой язык туда, где ТЫ сможешь его контролировать", — подвел итог бизнесмен.

Ранее Куйвашев оскорбительно ответил на критику владельца ЧВК "Вагнер" Пригожина. Глава Свердловской области заявил, чтобы он "не совал нос в региональное управление и кадровую политику" и отправил предпринимателя "стряпать котлеты и варить макароны".